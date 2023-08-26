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Бывший тренер «Севильи» рассказал, как Арсену Захаряну стать популярным в Испании

Полузащитник дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче против «Лас-Пальмаса».
26 августа 2023 14:52
автор: Виталий Овсянников

Российский специалист Дмитрий Черышев, ранее тренировавший «Севилью», дал совет новичку клуба «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну.

«Если Захарян был куплен за хорошие деньги, это говорит о многом. Арсену нужно быстрее влиться в состав и доказать не в одном матче, а на протяжении определенного отрезка, что он действительно хороший игрок. Тогда о нем заговорят, — заявил Черышев в интервью РБ Спорт.

Напомним, вчера, 25 августа, 20-летний российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле в матче 3-го тура Ла Лиги между «Реал Сосьедадом» и «Лас-Пальмасом». Экс-футболист московского «Динамо» вступил в игру на 75-й минуте при счете 0:0.

источник: «РБ-Спорт»
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