Бывший тренер «Севильи» рассказал, как Арсену Захаряну стать популярным в Испании

Российский специалист Дмитрий Черышев, ранее тренировавший «Севилью», дал совет новичку клуба «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну.

«Если Захарян был куплен за хорошие деньги, это говорит о многом. Арсену нужно быстрее влиться в состав и доказать не в одном матче, а на протяжении определенного отрезка, что он действительно хороший игрок. Тогда о нем заговорят, — заявил Черышев в интервью РБ Спорт.

Напомним, вчера, 25 августа, 20-летний российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле в матче 3-го тура Ла Лиги между «Реал Сосьедадом» и «Лас-Пальмасом». Экс-футболист московского «Динамо» вступил в игру на 75-й минуте при счете 0:0.