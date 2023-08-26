ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Зенит» — «Урал»: форвард хозяев Сергеев открыл счёт

Санкт-петербургский клуб вышел вперед.
«Зенит» — «Урал»: форвард хозяев Сергеев открыл счёт
26 августа 2023 15:13
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК "Зенит"

В эти минуты продолжается матч 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

Отметим, что на 9-й минуте нападающий хозяев Иван Сергеев открыл счёт. Клаудиньо с правого края штрафной оформил подачу на дальнюю штангу, перебросив Помазуна, после чего Сергеев замкнул мяч в пустые ворота.

На текущий момент подопечные Сергея Семака располагаются на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 10 очками в активе. В прошлом туре сине-бело-голубым удалось одержать победу в принципиальном противостоянии над «Спартаком» (3:1).

«Урал» выдал лучший старт в своей истории, и на данный момент подопечные Виктор Гончаренко занимают вторую строчку с 13 баллами. В прошлом туре уральцы одержали гостевую победу над «Балтикой» (1:0).

источник: «Советский спорт»
«Тоттенхэм» победил в гостях «Борнмут»
Матч проходил в рамках 3-го тура АПЛ.
26.08.2023 16:29
Футбол
автор: Максим Скороходов
Пономарёв уверен, что очный матч «Спартака» и «Ахмата» завершится вничью 
Игра состоится в субботу, 26 августа. 
26.08.2023 16:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Рубин» — «Динамо»: команды назвали стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ
Встреча начнется в 17:30 (мск).
26.08.2023 16:21
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Агент Жуниньо сообщил, что футболистом интересуется ЦСКА 
Также на игрока претендуют три европейских клуба.
26.08.2023 16:08
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Зенит» обыгрывает «Урал» после первого тайма
«Зенит» обыгрывает «Урал» после первого тайма
Голы забили Сергеев, Кассьера и Клаудиньо.
26.08.2023 15:51
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Зенит» — «Урал»: Клаудиньо довёл счёт до разгромного
Санкт-петербургский клуб лидирует со счётом 3:0.
26.08.2023 15:50
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Алдонин считает, что ЦСКА потерял концентрацию к концу матча с «Оренбургом»
Армейцы впервые в сезоне сыграли вничью.
26.08.2023 15:37
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Зенит» — «Урал»: Кассьерра забил второй гол в ворота гостей
«Зенит» — «Урал»: Кассьерра забил второй гол в ворота гостей
Санкт-петербургский клуб увеличил отрыв в счёте.
26.08.2023 15:35
Футбол
автор: Виталий Овсянников
ФИФА временно отстранила Луиса Рубиалеса с поста главы RFEF
ФИФА временно отстранила Луиса Рубиалеса с поста главы RFEF
Отстранение продлится 90 дней.
26.08.2023 15:29
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.