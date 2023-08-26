«Зенит» — «Урал»: форвард хозяев Сергеев открыл счёт

В эти минуты продолжается матч 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

Отметим, что на 9-й минуте нападающий хозяев Иван Сергеев открыл счёт. Клаудиньо с правого края штрафной оформил подачу на дальнюю штангу, перебросив Помазуна, после чего Сергеев замкнул мяч в пустые ворота.

На текущий момент подопечные Сергея Семака располагаются на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 10 очками в активе. В прошлом туре сине-бело-голубым удалось одержать победу в принципиальном противостоянии над «Спартаком» (3:1).

«Урал» выдал лучший старт в своей истории, и на данный момент подопечные Виктор Гончаренко занимают вторую строчку с 13 баллами. В прошлом туре уральцы одержали гостевую победу над «Балтикой» (1:0).