ФИФА временно отстранила Луиса Рубиалеса с поста главы RFEF

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) временно отстранил президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса со своей должности.

Глава RFEF отстранён от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях на 90 дней до начала дисциплинарного разбирательства, открытого ФИФА в его отношении 24 августа.

Напомним, сборная Испании обыграла команду Англии со счётом 1:0 в финале женского чемпионата мира и впервые в своей истории выиграла титул чемпиона. Во время церемонии награждения Рубиалес, радуясь триумфу национальной команды, обнимал испанских футболисток, а затем обнял и поцеловал в губы Эрмосо без её согласия. Это вызвало большой скандал в обществе.