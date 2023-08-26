ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

ФИФА временно отстранила Луиса Рубиалеса с поста главы RFEF

Отстранение продлится 90 дней.
ФИФА временно отстранила Луиса Рубиалеса с поста главы RFEF
26 августа 2023 15:29
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) временно отстранил президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса со своей должности.

Глава RFEF отстранён от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях на 90 дней до начала дисциплинарного разбирательства, открытого ФИФА в его отношении 24 августа.

Напомним, сборная Испании обыграла команду Англии со счётом 1:0 в финале женского чемпионата мира и впервые в своей истории выиграла титул чемпиона. Во время церемонии награждения Рубиалес, радуясь триумфу национальной команды, обнимал испанских футболисток, а затем обнял и поцеловал в губы Эрмосо без её согласия. Это вызвало большой скандал в обществе.

источник: ФИФА (FIFA)
Пономарёв уверен, что очный матч «Спартака» и «Ахмата» завершится вничью 
Игра состоится в субботу, 26 августа. 
26.08.2023 16:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Рубин» — «Динамо»: команды назвали стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ
Встреча начнется в 17:30 (мск).
26.08.2023 16:21
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Агент Жуниньо сообщил, что футболистом интересуется ЦСКА 
Также на игрока претендуют три европейских клуба.
26.08.2023 16:08
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Зенит» обыгрывает «Урал» после первого тайма
«Зенит» обыгрывает «Урал» после первого тайма
Голы забили Сергеев, Кассьера и Клаудиньо.
26.08.2023 15:51
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Зенит» — «Урал»: Клаудиньо довёл счёт до разгромного
Санкт-петербургский клуб лидирует со счётом 3:0.
26.08.2023 15:50
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Алдонин считает, что ЦСКА потерял концентрацию к концу матча с «Оренбургом»
Армейцы впервые в сезоне сыграли вничью.
26.08.2023 15:37
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Зенит» — «Урал»: Кассьерра забил второй гол в ворота гостей
«Зенит» — «Урал»: Кассьерра забил второй гол в ворота гостей
Санкт-петербургский клуб увеличил отрыв в счёте.
26.08.2023 15:35
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Зенит» — «Урал»: форвард хозяев Сергеев открыл счёт
«Зенит» — «Урал»: форвард хозяев Сергеев открыл счёт
Санкт-петербургский клуб вышел вперед.
26.08.2023 15:13
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.