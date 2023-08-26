«Зенит» обыгрывает «Урал» после первого тайма

В Санкт-Петербурге подошёл к концу первый тайм матча 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

Отметим, что на перерыв команды ушли при счёте 3:0 в пользу санкт-петербургского клуба.

Счёт в матче на 9-й минуте открыл российский форвард хозяев Иван Сергеев после подачи Клаудиньо. На 30-й минуте колумбийский нападающий Матео Кассьерра удвоил преимущество «Зенита». В компенсированное к первому тайму время Клаудиньо довёл счёт до разгромного.

Напомним, на текущий момент подопечные Сергея Семака располагаются на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 10 очками в активе. «Урал» выдал лучший старт в своей истории, и на данный момент подопечные Виктор Гончаренко занимают вторую строчку с 13 баллами.