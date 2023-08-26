«Зенит» — «Урал»: Клаудиньо довёл счёт до разгромного

В эти минуты продолжается матч 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

Отметим, что на 45-й минуте бразилец Клаудиньо довёл счёт до разгромного.

Ранее, на 30-й минуте колумбийский форвард хозяев Матео Кассьерра забил второй гол в ворота екатеринбургского клуба.

В начале встречи на 8-й минуте нападающий хозяев Иван Сергеев открыл счёт. Клаудиньо с правого края штрафной подал на дальнюю штангу, перебросив Помазуна, после чего Сергеев замкнул мяч в пустые ворота.

Таким образом, «Зенит» побеждает со счётом 3:0.