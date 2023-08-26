Агент Жуниньо сообщил, что футболистом интересуется ЦСКА 

Агент Адриано Спадото, представляющий интересы защитника «Брагантино» Жуниньо Капишабы рассказал, какие команды заинтересованы в услугах его клиента.

«К моему клиенту есть интерес от многих клубов, кроме ЦСКА, им интересуются «Аталанта», «Фулхэм», «РБ Лейпциг» и другие команды. Давайте посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Спадото «Евро-Футбол.ру».

Жуниньо присоединился к «Брагантино» в январе 2023 года. С тех пор за бразильский клуб 26-летний футболист сыграл 40 матчей, отличился тремя забитыми мячами и отдал четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 1,3 миллиона евро.