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«Рубин» — «Динамо»: команды назвали стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ

Встреча начнется в 17:30 (мск).
26 августа 2023 16:21
автор: Виталий Овсянников

26 августа в 17:30 (мск) в матче 6-го тура РПЛ казанский «Рубин» проведёт домашний матч с московским «Динамо».

Команды объявили стартовые составы на игру.

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Вуячич, Мартынович, Грицаенко, Иву, Рахмоналиев, Зотов, Кузнецов, Ломовицкий, Даку.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Маричаль, Бальбуэна, Даса, Фомин, Лаксальт, Смолов, Нгамалё, Макаров, Тюкавин.

В прошлом туре казанский клуб одержал свою первую победу в сезоне, взял верх над «Крыльями Советов» со счетом 2:1. Данный успех позволил «Рубину» подняться на 12-е место в турнирной таблице РПЛ с пятью очками в активе.

«Динамо» одержало уже три победы подряд. Причем на данном отрезке бело-голубые взяли верх над лучшими командами прошлого сезона – «Зенитом» и ЦСКА. Подопечные Марцела Лички идут на пятом месте с 10 баллами.

источник: «Советский спорт»
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