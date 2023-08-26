Пономарёв уверен, что очный матч «Спартака» и «Ахмата» завершится вничью 

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 6-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ахматом».

«Матч между «Спартаком» и «Ахматом» — игра очень серьезная. Грозненцы в последнем туре очень приличный футбол продемонстрировали. У «Спартака» же хоть и взяли всю оборону в сборную, но на самом деле это смешно. Можно этому только удивляться, потому что плохо «красно‑белые» в защите играют. Думаю, что соперники в этом матче забьют по мячу, и игра завершится со счетом 1:1», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

«Спартак» сыграет против «Ахмата» сегодня, 26 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В настоящий момент московский клуб располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после пяти матчей. Грозненская команда идёт на девятой позиции с шестью очками.