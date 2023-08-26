«Тоттенхэм» победил в гостях «Борнмут»

«Тоттенхэм» в гостевом матче 3-го тура АПЛ победил «Борнмут» со счетом 2:0.

В составе клуба из Лондона забивали Джеймс Мэддисон (17-я минута) и Деян Кулушевски (63).

Ранее «Борнмут» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) и проиграл «Ливерпулю» (1:3), «Тоттенхэм» начал сезон с ничьи с «Брентфордом» (2:2) и победой над «Манчестер Юнайтед» (2:0).

В следующем туре «вишни» сыграют в гостях с «Брентфордом», а «шпорам» предстоит выездная встреча против «Бёрнли».

АПЛ

3-й тур

«Борнмут» (Борнмут) – «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) – 0:2 (0:1)

Голы: Мэддисон, 17; Кулушевски, 63