«Зенит» — «Урал»: Кассьерра оформил дубль

В эти минуты продолжается матч 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

Отметим, что на 68-й минуте колумбийский форвард хозяев Матео Кассьерра забил четвертый гол в ворота екатеринбургского клуба.

Таким образом, счёт стал 4:0.

Напомним, на перерыв команды ушли при счёте 3:0 в пользу санкт-петербургского клуба.

Счёт в матче на 9-й минуте открыл российский форвард хозяев Иван Сергеев после подачи Клаудиньо. На 30-й минуте колумбийский нападающий Матео Кассьерра удвоил преимущество «Зенита». В компенсированное к первому тайму время Клаудиньо довёл счёт до разгромного.