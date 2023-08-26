ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Зенит» — «Урал»: Кассьерра оформил дубль

Санкт-петербургский клуб лидирует со счётом 4:0.
«Зенит» — «Урал»: Кассьерра оформил дубль
26 августа 2023 16:31
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК "Зенит"

В эти минуты продолжается матч 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

Отметим, что на 68-й минуте колумбийский форвард хозяев Матео Кассьерра забил четвертый гол в ворота екатеринбургского клуба.

Таким образом, счёт стал 4:0.

Напомним, на перерыв команды ушли при счёте 3:0 в пользу санкт-петербургского клуба.

Счёт в матче на 9-й минуте открыл российский форвард хозяев Иван Сергеев после подачи Клаудиньо. На 30-й минуте колумбийский нападающий Матео Кассьерра удвоил преимущество «Зенита». В компенсированное к первому тайму время Клаудиньо довёл счёт до разгромного.

источник: «Советский спорт»
Кордоба является рекордсменам РПЛ по не забитым пенальти с 2021 года
Очередная неудача стоила «Краснодару» очков в матче с «Сочи».
26.08.2023 16:44
Футбол
автор: Максим Скороходов
Габриэль Вейга перешёл из «Сельты» в «Аль-Ахли»
Футболист в возрасте 21 года отправился в чемпионат Саудовской Аравии. 
26.08.2023 16:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тренер 2DROTS Кузнецов высказался об успешном выступлении медиаклуба в Кубке России
Ранее его подопечные прошли «Муром» в рамках кубкового турнира. 
26.08.2023 16:33
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Тоттенхэм» победил в гостях «Борнмут»
«Тоттенхэм» победил в гостях «Борнмут»
Матч проходил в рамках 3-го тура АПЛ.
26.08.2023 16:29
Футбол
автор: Максим Скороходов
Пономарёв уверен, что очный матч «Спартака» и «Ахмата» завершится вничью 
Игра состоится в субботу, 26 августа. 
26.08.2023 16:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Рубин» — «Динамо»: команды назвали стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ
«Рубин» — «Динамо»: команды назвали стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ
Встреча начнется в 17:30 (мск).
26.08.2023 16:21
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Агент Жуниньо сообщил, что футболистом интересуется ЦСКА 
Также на игрока претендуют три европейских клуба.
26.08.2023 16:08
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Зенит» обыгрывает «Урал» после первого тайма
«Зенит» обыгрывает «Урал» после первого тайма
Голы забили Сергеев, Кассьера и Клаудиньо.
26.08.2023 15:51
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.