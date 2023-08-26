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Тренер 2DROTS Кузнецов высказался об успешном выступлении медиаклуба в Кубке России

Ранее его подопечные прошли «Муром» в рамках кубкового турнира. 
26 августа 2023 16:33
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов поделился мнением о слухах по поводу того, что его команде помогают успешно выступать в Кубке России.

«Когда мы обыгрываем ЦСКА, что говорят? Да у них состав-то не основной был. Это недонастроились. Там профессионалы играют. Мы играем хорошо с представителями ФНЛ-2 – да это всё проплатили 2DROTS. Вы что, дебилы? Вы что пишете? Мы все говорим, да, мы хотим наш футбол развивать. А мы команду за командой теряем. Мы потеряли «Тамбов». Команды заканчивают существование. Я переживаю за наш футбол», – приводит слова 57-летнего специалиста Metaratings.ru.

Ранее 2DROTS одержал выездную победу над «Муромом» со счётом 3:1 в матче 1/128 финала Кубка России. В следующем раунде турнира медийная команда встретится с кировским «Динамо».

источник: Metaratings.ru
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