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Габриэль Вейга перешёл из «Сельты» в «Аль-Ахли»

Футболист в возрасте 21 года отправился в чемпионат Саудовской Аравии. 
26 августа 2023 16:43
автор: Глеб Шевяков

«Аль-Ахли» объявил о трансфере полузащитника Габриэля Вейги из «Сельты».

«Жемчужина Испании будет петь наш гимн», – написано в заявлении пресс-службы саудовского клуба.

Ранее появилась информация, что в услугах испанца заинтересованы «ПСЖ», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Вейга является воспитанником «Сельты». Всего за испанскую команду он провёл 56 матчей, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

источник: ФК «Аль-Ахли» (Доха)
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