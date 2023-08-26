Габриэль Вейга перешёл из «Сельты» в «Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» объявил о трансфере полузащитника Габриэля Вейги из «Сельты».

«Жемчужина Испании будет петь наш гимн», – написано в заявлении пресс-службы саудовского клуба.

Ранее появилась информация, что в услугах испанца заинтересованы «ПСЖ», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Вейга является воспитанником «Сельты». Всего за испанскую команду он провёл 56 матчей, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.