«Зенит» разгромил «Урал» в матче 6-го тура РПЛ

В Санкт-Петербурге подошёл к концу матч 6-го тура РПЛ, в котором «Зенит» сыграл на своем поле против «Урала».

Отметим, что встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу санкт-петербургского клуба.

Счёт в матче на 9-й минуте открыл российский форвард хозяев Иван Сергеев после подачи Клаудиньо. На 30-й минуте колумбийский нападающий Матео Кассьерра удвоил преимущество «Зенита». В компенсированное к первому тайму время Клаудиньо довёл счёт до разгромного.

На 68-й минуте Матео Кассьерра забил четвертый гол в ворота екатеринбургского клуба, оформив дубль.

В 7-м туре «Зенит» сыграет в гостях против ЦСКА, а «Уралу» предстоит провести домашний матч против «Ахмата».