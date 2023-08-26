«Зенит» ни разу не проиграл в 25 матчах подряд против «Урала» в РПЛ

Сегодня, 26 августа, в матче 6-го тура РПЛ сезоне-2023/24 «Зенит» одержал разгромную победу над «Уралом» со счётом 4:0.

Telegram-канал Opta сообщает о том, что сине-бело-голубые не проигрывают уральцам уже 25 встреч подряд. Именно столько раз команды встречались друг с другом в рамках чемпионатов России.

Их первая встреча в национальном первенстве состоялась 27 сентября 1992 года и завершилась со счётом 1:1. С тех пор команды провели ещё 24 матча в рамках чемпионата страны, одну встречу в Кубке России и три товарищеские игры. Ни в одной из них «Уралу» не удалось одержать победу над «Зенитом».

В последний раз уральский клуб побеждал сине-бело-голубых ещё в Первой лиге чемпионата СССР 1991 года.