Тарханов - об «Урале» после проигрыша «Зениту»: есть все шансы продержаться на верху таблицы

Российский тренер Александр Тарханов дал комментарий по матчу 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (4:0) и оценил игру форварда сине-бело-голубых Матео Кассьерры, оформившего дубль.

— Кассьерра на сегодняшний момент является лучшим бомбардиром, забил семь мячей уже. Естественно, он много забивает. У него был момент, когда было необходимо приспособиться к игре. Сейчас Кассьерра видимо вошёл в строй и снова приносит команде голы. В принципе, все ждали, когда он раскроется в «Зените», его результативность не удивляет. Говоря о положении питерцев, они очень хорошо сыграли со «Спартаком», отлично себя показали в сегодняшней игре с «Уралом». Не сказал бы, что у команды был кризис, просто был определённый период, когда Малком ушёл, однако Вендел приехал и сразу включился в игру. Думаю, больше проблем не будет. Рано говорить о лидерстве, сейчас только начало. Сегодня «Зенит» оказался сильнее, вот и всё. У «Урала» ещё есть все шансы продержаться в верхней части таблицы, они же не будут со всеми играть так же, как и с питерским клубом, - сказал Тарханов корреспонденту «Советского спорта».

В 7-м туре «Зенит» сыграет в гостях против ЦСКА, а «Уралу» предстоит провести домашний матч против «Ахмата».