В «Пари НН» определили задачу команды на сезон-2023/2024

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов сообщил, какая цель стоит перед командой в текущем сезоне.

«В прошлом году мы говорили, что задача идти вверх год от года. В этом году задача — попасть в десятку. Для этого приобретены несколько опытных футболистов. Но задача развивать молодых игроков тоже стоит. Надеюсь, что они, как и Агапов, пойдут вверх и принесут прибыль нашему клубу», — приводит слова Кондратова Sport24.ru.

В данный момент «Пари НН» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка после пяти проведённых матчей. В субботу, 26 февраля, подопечные Сергея Юрана сыграют на своём поле против «Ростова».