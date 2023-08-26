Гончаренко объяснил, почему «Урал» потерпел разгромное поражение от «Зенита»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко назвал причину, по которой его команда проиграла «Зениту» (0:4) в матче 6-го тура чемпионата России.

«Это нужная игра для нас, мы должны оттолкнуться и понять, куда нам идти. Лучше так потерять три очка, и это будет хорошая пища для размышления. Мы играли в такой футбол, который удобен «Зениту», много теряли мяч в центре поля. Из‑за этого не оказывали никакого давления на соперника. Очень плохо действовали в начале атаки», – приводит слова 46-летнего специалиста «Матч ТВ».

В настоящее время «Урал» находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 13 очков. «Зенит» с таким же количеством баллов располагается на второй строчке.