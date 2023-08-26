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В «Пари НН» сообщили, что готовы подписать Артёма Дзюбу в будущем

В настоящее время российский форвард играет за «Локомотив».
26 августа 2023 18:05
автор: Глеб Шевяков

Предстоятель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов высказался о возможном подписании нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в ближайшем будущем.

«Конечно, если будет возможность взять Артема Дзюбу, мы возьмем», — приводит слова Кондратова «Спорт-Экспресс».

Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале 2023 года на правах свободного агента. В текущем сезоне в составе железнодорожников он провёл четыре матча и отличился одним забитым мячом. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в три с половиной миллиона евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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