В «Пари НН» сообщили, что готовы подписать Артёма Дзюбу в будущем

Предстоятель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов высказался о возможном подписании нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в ближайшем будущем.

«Конечно, если будет возможность взять Артема Дзюбу, мы возьмем», — приводит слова Кондратова «Спорт-Экспресс».

Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале 2023 года на правах свободного агента. В текущем сезоне в составе железнодорожников он провёл четыре матча и отличился одним забитым мячом. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в три с половиной миллиона евро.