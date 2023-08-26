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Семак высказался о победе «Зенита» над «Уралом» в 6-м туре РПЛ

Сине-бело-голубые одолели соперника со счётом 4:0.
26 августа 2023 18:14
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 6-го тура чемпионата России, в котором питерский клуб разгромил «Урал» со счётом 4:0.

«Хорошая игра, хороший результат. Рад за команду. Сегодня нам были недоступны три центральных защитника, тем не менее, в схеме с тройкой ЦЗ наша игра более надежна. Меняются вводные, а мы подстраиваемся под ситуацию, в которой оказались», — приводит слова 47-летнего специалиста пресс-служба петербуржцев.

В настоящее время «Урал» находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 13 очков. «Зенит» с таким же количеством баллов располагается на второй строчке.

источник: ФК «Зенит»
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