«Рубин» – «Динамо»: Даку вывел хозяев вперёд

В эти минуты проходит матч 6-го тура РПЛ, в котором «Рубин» принимает на своём поле «Динамо».

В дополнительное время к первому тайму казанский клуб вышел вперёд благодаря голу форварда Мирлинда Даки, который реализовал пенальти.

Таким образом, счёт стал 1:0 в пользу хозяев поля.

В прошлом туре казанский клуб одержал свою первую победу в сезоне, взял верх над «Крыльями Советов» со счетом 2:1. Данный успех позволил «Рубину» подняться на 12-е место в турнирной таблице РПЛ с пятью очками в активе.

«Динамо» одержало уже три победы подряд. Причем на данном отрезке бело-голубые взяли верх над лучшими командами прошлого сезона – «Зенитом» и ЦСКА. Подопечные Марцела Лички идут на пятом месте с 10 баллами.