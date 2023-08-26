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Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Бохумом»

«Шмели» потеряли первые очки в Бундеслиге.
Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Бохумом»
26 августа 2023 18:24
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Дортмундская «Боруссия» в гостевом матче 2-го тура Бундеслиги сыграла вничью с «Бохумом» со счётом 1:1.

На гол защитника хозяев Кевина Штёгера (13-я минута) «шмели» ответили «мячом» форварда Дониелла Малена (56).

Ранее «Бохум» проиграл «Штутгарту» (0:5), а «Боруссия» победила «Кёльн» (1:0).

В следующем туре «шмели» примут 1 сентября на своём поле «Хайденхайм», «Бохум» на следующий день сыграет в гостях с «Аугсбургом».

Бундеслига

2-й тур

«Бохум» (Бохум) – «Боруссия» (Дортмунд) – 1:1

Голы: Штёгер, 13 – Мален, 56

источник: «Советский спорт»
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