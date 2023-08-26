Селихов выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Ахматом» в 6-м туре РПЛ

Тренерские штабы «Спартака» и «Ахмата» огласили стартовые составы команд на матч 6-го тура чемпионата России.

«Спартак»: Селихов, Георгий Джикия, Алексис Дуарте, Олег Рябчук, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Даниил Денисов, Кристофер Мартинс, Тео Бонгонда, Квинси Промес, Александр Соболев.

«Ахмат»: Шелия , Андрей Семенов, Мирослав Богосавац, Дарко Тодорович, Ясмин Челикович, Артем Тимофеев, Иван Олейников, Бернард Бериша, Камило, Владимир Ильин, Мохамед Конате.

Очная встреча между «Спартаком» и «Ахматов» пройдёт сегодня, 26 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В настоящий момент московский клуб располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после пяти матчей. Грозненская команда идёт на девятой позиции с шестью очками.