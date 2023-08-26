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РФС ведёт работу об организации матчей сборной России в октябре и ноябре

Нужен только соперник.
26 августа 2023 18:46
автор: Максим Скороходов

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что организация ищет соперников для сборной России в октябре и ноябре.

«Работа ведется. Но надо понимать, что это непросто. Чем большее количество конфедераций начинает свои соревнования, а Азия к ним приступила, тем меньшее количество окон будет у тех или иных стран. Тем не менее ведем работу, но не могу сказать, что история простая», - приводит «Матч ТВ» слова Митрофанова.

4 сентября сборная России проведет сборе в Новогорске, который завершится 12 сентября. Ожидается, что в этот период национальная команда сыграет против Катара.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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