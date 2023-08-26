«Рубин» – «Динамо»: гости остались в меньшинстве на 56-й минуте

В эти минуты проходит матч 6-го тура РПЛ, в котором «Рубин» принимает на своём поле «Динамо».

На 56-й минуте бело-голубые остались вдесятером после того, как хавбек Николас Маричаль получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

В настоящее время счёт на табло 1:0 в пользу казанской команды.

В прошлом туре казанский клуб одержал свою первую победу в сезоне, взял верх над «Крыльями Советов» со счетом 2:1. Данный успех позволил «Рубину» подняться на 12-е место в турнирной таблице РПЛ с пятью очками в активе.

«Динамо» одержало уже три победы подряд. Причем на данном отрезке бело-голубые взяли верх над лучшими командами прошлого сезона – «Зенитом» и ЦСКА. Подопечные Марцела Лички идут на пятом месте с 10 баллами.