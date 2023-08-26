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«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Ноттингем Форест»

Матч завершился со счётом 3:2.
«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Ноттингем Форест»
26 августа 2023 19:04
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Подошёл к концу матч 3-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграл дома против «Ноттингем Форест».

Отметим, что игра закончилась со счётом 3:2 в пользу манкунианцев.

Уже к четвертой минуте гости забили два мяча в ворота соперника. Авторами голов стали Тайво Авонийи и Вилли Боли.

На 17-й минуте Кристин Эриксен после передачи Маркуса Рэшфорда сократил отставание в счёте. На стартовом отрезке второй половины встречи Каземиро сравнял счёт. На 67-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Джо Уоррэлла.

Спустя девять минут после этого Бруно Фернандеш реализовал пенальти и установил окончательный счёт в матче: 3:2 в пользу «Манчестер Юнайтед».

источник: «Советский спорт»
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