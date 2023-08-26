«Фулхэм» вдесятером сыграл вничью с «Арсеналом»

Подошёл к концу матч 3-го тура АПЛ, в котором лондонский «Арсенал» сыграл дома против «Фулхэма».

Отметим, что игра закончилась со счётом 2:2.

Уже на первой минуте встречи «Фулхэм» смог выйти вперед усилиями Андреаса Перейры. На перерыв команды ушли при счёте 0:1 в пользу гостей.

В середине второго тайма «канониры» переломили ход встречи. На 70-й минуте Букайо Сака реализовал пенальти и сравнял счёт, а спустя две минуты вышедший на замену Эдди Нкетиа вывел «Арсенал» вперед.

На 83-й минуте защитник «Фулхэма» Кэлвин Басси получил второе предупреждение и был удален с поля. Однако удержать победный счёт лондонцам не удалось. На 87-й минуте Жоау Пальинья забил гол в ворота «канониров», установив окончательный счёт в матче.