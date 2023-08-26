«Пари НН» — «Ростов»: команды назвали стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ

26 августа в 20:00 (мск) в матче 6-го тура РПЛ нижегородский «Пари НН» проведёт домашний матч с «Ростовом».

Команды объявили стартовые составы на игру.

«Пари НН»: Нигматуллин, Масоэро, Каккоев, Гоцук, Живоглядов, Майга, Трошечкин, Карапузов, Калинский, Севикян, Сулейманов.

«Ростов»: Песьяков, Мелехин, Терентьев, Поярков, Лангович, Миронов, Ионов, Глебов, Тугарев, Щетинин, Комличенко.

На текущий момент «Пари НН» располагается на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ с четырьмя очками в активе. На счету «Ростова» семь баллов и восьмая позиция.