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«Пари НН» — «Ростов»: команды назвали стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ

Встреча начнется в 20:00 (мск).
26 августа 2023 19:17
автор: Виталий Овсянников

26 августа в 20:00 (мск) в матче 6-го тура РПЛ нижегородский «Пари НН» проведёт домашний матч с «Ростовом».

Команды объявили стартовые составы на игру.

«Пари НН»: Нигматуллин, Масоэро, Каккоев, Гоцук, Живоглядов, Майга, Трошечкин, Карапузов, Калинский, Севикян, Сулейманов.

«Ростов»: Песьяков, Мелехин, Терентьев, Поярков, Лангович, Миронов, Ионов, Глебов, Тугарев, Щетинин, Комличенко.

На текущий момент «Пари НН» располагается на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ с четырьмя очками в активе. На счету «Ростова» семь баллов и восьмая позиция.

источник: «Советский спорт»
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