ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Сокол» проиграл «Ленинградцу» в матче Первой лиги

Игра прошла в Саратове.
26 августа 2023 19:24
автор: Максим Скороходов

«Сокол» в домашнем матче 7-го тура Первой лиги проиграл «Ленинградцу» со счётом 0:1.

На 67-й минуте забил нападающий Максим Бачинский.

Саратовская команда осталась с 13 очками на третьем месте, ленинградская набрала 9 очков и поднялась на десятую позицию.

В следующем туре обе команды сыграют в гостях: «Ленинградец» против КАМАЗа, а «Сокол» с «Волгарём». Матчи пройдут 3 сентября.

Первая лига

7-й тур

«Сокол» (Саратов) – «Ленинградец» (Ленинградская область) – 0:1 (0:0)

Гол: Бачинский, 67

источник: «Советский спорт»
«Динамо» в меньшинстве упустило победу над «Рубином» в 6-м туре РПЛ
Казанский клуб избежал поражения в компенсированное время.
26.08.2023 19:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Рубин» сравнял счёт в матче с «Динамо»
Казанцы спаслись в компенсированное время.
26.08.2023 19:28
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Пари НН» — «Ростов»: команды назвали стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ
Встреча начнется в 20:00 (мск).
26.08.2023 19:17
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Фулхэм» вдесятером сыграл вничью с «Арсеналом»
«Фулхэм» вдесятером сыграл вничью с «Арсеналом»
Матч завершился со счётом 2:2.
26.08.2023 19:10
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Рубин» – «Динамо»: Скопинцев вывел гостей вперёд
Защитник московской команды отличился на 75-й минуте.
26.08.2023 19:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Ноттингем Форест»
«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Ноттингем Форест»
Матч завершился со счётом 3:2.
26.08.2023 19:04
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Рубин» – «Динамо»: Макаров сравнял счёт на 60-й минуте
Счёт на табло стал 1:1.
26.08.2023 18:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Рубин» – «Динамо»: гости остались в меньшинстве на 56-й минуте
С поля был удалён Николас Маричаль.
26.08.2023 18:49
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.