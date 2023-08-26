«Сокол» проиграл «Ленинградцу» в матче Первой лиги

«Сокол» в домашнем матче 7-го тура Первой лиги проиграл «Ленинградцу» со счётом 0:1.

На 67-й минуте забил нападающий Максим Бачинский.

Саратовская команда осталась с 13 очками на третьем месте, ленинградская набрала 9 очков и поднялась на десятую позицию.

В следующем туре обе команды сыграют в гостях: «Ленинградец» против КАМАЗа, а «Сокол» с «Волгарём». Матчи пройдут 3 сентября.

Первая лига

7-й тур

«Сокол» (Саратов) – «Ленинградец» (Ленинградская область) – 0:1 (0:0)

Гол: Бачинский, 67