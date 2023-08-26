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«Рубин» сравнял счёт в матче с «Динамо»

Казанцы спаслись в компенсированное время.
26 августа 2023 19:28
автор: Максим Скороходов

Казанский «Рубин» сравнял счёт в матче с «Динамо».

В компенсированное ко второму тайму время забил Джоэль Фамейе - на табло 2:2.

В прошлом туре казанский клуб одержал свою первую победу в сезоне, взял верх над «Крыльями Советов» со счетом 2:1. Данный успех позволил «Рубину» подняться на 12-е место в турнирной таблице РПЛ с пятью очками в активе.

«Динамо» одержало уже три победы подряд. Причем на данном отрезке бело-голубые взяли верх над лучшими командами прошлого сезона – «Зенитом» и ЦСКА. Подопечные Марцела Лички идут на пятом месте с 10 баллами.

источник: «Советский спорт»
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