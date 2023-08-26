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«Динамо» в меньшинстве упустило победу над «Рубином» в 6-м туре РПЛ

Казанский клуб избежал поражения в компенсированное время.
«Динамо» в меньшинстве упустило победу над «Рубином» в 6-м туре РПЛ
26 августа 2023 19:30
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

«Динамо» на выезде не смогло обыграть «Рубин» в матче 6-го тура чемпионата России.

Очная встреча футбольных клубов завершилась со счётом 2:2.

В составе столичной команды забитыми мячами отличились Денис Макаров (60-я минута) и Дмитрий Скопинцев (75). За хозяев поля голы забил Мирлинд Даку, который успешно реализовал пенальти (45+1) и Джоэль Фамейе (90+5).

Таким образом, «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после шести матчей. «Рубин» располагается на 11-й строчке, имея в своём активе шесть очков.

РПЛ.

6-й тур.

«Рубин» (Казань) – «Динамо» (Москва) – 2:2 (1:0)

Голы: Даку, 45+1. Фамейе, 90+5 – Макаров, 60. Скопинцев, 75.

источник: «Советский спорт»
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