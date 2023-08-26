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Денис Глушаков заявил, что готов играть в Медиалиге

На его счету 57 матчей за сборную России.
26 августа 2023 19:46
автор: Виталий Овсянников

Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал о своих планах на дальнейшую карьеру.

«Сейчас тренируюсь со специалистом по физподготовке. Разве я уходил из большого футбола? Я без клуба, такое бывает. С «Химками» такое тоже было, два месяца не играл, а потом 20 голов забил. Общаемся с клубами, но нет никакой конкретики. В Медиалигу пойду. Заявлюсь в какую-нибудь команду на всякий случай», – цитирует Глушакова издание «Спорт-Экспресс».

Наибольшую известность полузащитник получил, выступая за «Локомотив» и «Спартак». Последним клубом Глушакова был «Пари НН», который он покинул после окончания контрактного соглашения.

источник: «Спорт-Экспресс»
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