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Скопинцев высказался о ничьей между «Динамо» и «Рубином» в 6-м туре РПЛ

Встреча завершилась со счётом 2:2.
26 августа 2023 20:06
автор: Глеб Шевяков

Фланговый защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев считает, что ничья в матче 6-го тура чемпионата России с «Рубином» (2:2) закономерна.

«Игра получилась на радость болельщикам. Яркий футбол. Мы в очередной раз проявили характер, даже вышли вперед в меньшинстве, но время очень долго тянулось после удаления, надо было терпеть, но где‑то не хватило выдержки. Мы проделали грандиозную работу, должны быть удовлетворены тем результатом, который достигли, увезли одно очко из Казани и остаемся в лидирующей группе», — приводит слова 26-летнего футболиста «Матч ТВ».

В настоящее время «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после шести матчей. «Рубин» располагается на 11-й строчке, имея в своём активе шесть очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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