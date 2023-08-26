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Личка объяснил, почему «Динамо» не удержало победу над «Рубином» в матче 6-го утра РПЛ

Команды в прошедшей игре разошлись миром.
26 августа 2023 20:16
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвёл итоги матча 6-го тура чемпионата России, в котором его команда на выезде сыграла вничью с «Рубином» (2:2).

«В футболе ты иногда теряешь очки, иногда набираешь. Пробовали, искали, было тяжело, не хватало одного игрока. Но команда собралась, еще больше доминировала. Получилось забить два гола. Оставалось 20 или 30 секунд, мы могли забрать три очка, но нужно отдать должное сопернику», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

В настоящее время «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после шести матчей. «Рубин» располагается на 11-й строчке, имея в своём активе шесть очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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