«Спартак» играет вничью с «Ахматом» после первого тайма в матче 6-го тура РПЛ

Завершился первый тайм матча 6-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» играет дома против «Ахмата».

В первой половине команды не смогли открыть счёт.

Хозяева поля больше владели мячом (61 на 39), нанесли больше ударов по воротам (10-7) и превзошли соперника по количеству нанесённых ударов в створ ворот (3-1).

В настоящий момент московский клуб располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после пяти матчей. Грозненская команда идёт на девятой позиции с шестью очками.