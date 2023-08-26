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«Спартак» играет вничью с «Ахматом» после первого тайма в матче 6-го тура РПЛ

Встреча проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
«Спартак» играет вничью с «Ахматом» после первого тайма в матче 6-го тура РПЛ
26 августа 2023 20:22
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Завершился первый тайм матча 6-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» играет дома против «Ахмата».

В первой половине команды не смогли открыть счёт.

Хозяева поля больше владели мячом (61 на 39), нанесли больше ударов по воротам (10-7) и превзошли соперника по количеству нанесённых ударов в створ ворот (3-1).

В настоящий момент московский клуб располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после пяти матчей. Грозненская команда идёт на девятой позиции с шестью очками.

источник: «Советский спорт»
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