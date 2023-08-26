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Тренер «Рубина» Рахимов высказался о ничьей с «Динамо» в матче 6-го тура РПЛ

Встреча в Казани завершилась со счётом 2:2.
26 августа 2023 20:55
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился мнением по поводу матча 6-го тура чемпионата России, в котором его команда сыграла вничью с «Динамо» со счётом 2:2.

«Конечно недоволен. Когда ты ведешь, а соперник в меньшинстве, ты должен доводить матч до победы, но видите, как случается. Да, голы в наши ворота очень красивые, но акцентировать внимание на этом не стоит. Нужно найти, почему к этому пришло, где допустили ошибку», – приводит слова 58-летнего специалиста «Матч ТВ».

В настоящее время «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после шести матчей. «Рубин» располагается на 11-й строчке, имея в своём активе шесть очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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