Тренер «Рубина» Рахимов высказался о ничьей с «Динамо» в матче 6-го тура РПЛ

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился мнением по поводу матча 6-го тура чемпионата России, в котором его команда сыграла вничью с «Динамо» со счётом 2:2.

«Конечно недоволен. Когда ты ведешь, а соперник в меньшинстве, ты должен доводить матч до победы, но видите, как случается. Да, голы в наши ворота очень красивые, но акцентировать внимание на этом не стоит. Нужно найти, почему к этому пришло, где допустили ошибку», – приводит слова 58-летнего специалиста «Матч ТВ».

В настоящее время «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после шести матчей. «Рубин» располагается на 11-й строчке, имея в своём активе шесть очков.