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Глушаков рассказал, как изменилась игра «Спартака» после ухода Леонида Федуна 

В прошлом году функционер покинул московский клуб.
26 августа 2023 21:08
автор: Глеб Шевяков

Экс-хавбек «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о выступлении столичной команды после ухода Леонида Федуна с должности президента клуба.

«Не замечаю каких-то отличий у «Спартака» после ухода Федуна, все так же и осталось. Мне кажется, он сидит там наверху и смотрит матчи, душой переживает за команду», — приводит слова 36-летнего футболиста «РИА Новости».

Федун являлся владельцем и президентом «Спартака» с 2004 года. В августе 2022 года он покинул свой пост после того, как «Лукойл» приобрёл полный пакет акций красно-белых.

источник: «РИА Новости»
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