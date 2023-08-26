Глушаков рассказал, как изменилась игра «Спартака» после ухода Леонида Федуна 

Экс-хавбек «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о выступлении столичной команды после ухода Леонида Федуна с должности президента клуба.

«Не замечаю каких-то отличий у «Спартака» после ухода Федуна, все так же и осталось. Мне кажется, он сидит там наверху и смотрит матчи, душой переживает за команду», — приводит слова 36-летнего футболиста «РИА Новости».

Федун являлся владельцем и президентом «Спартака» с 2004 года. В августе 2022 года он покинул свой пост после того, как «Лукойл» приобрёл полный пакет акций красно-белых.