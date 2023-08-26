«Спартак» не смог обыграть «Ахмат» в матче 6-го тура РПЛ

Матч 6-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» принимал «Ахмат», завершился вничью – 0:0.

Красно-белые больше владели мячом (61 на 39), нанесли больше ударов (18-15) и превзошли соперника по показателю нанесённых ударов в створ (7-6), однако, не смогли довести дело до взятия ворот.

После сегодняшней встречи красно-белые располагаются на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. «Ахмат» же идёт на 9-й строчке, добыв 7 очков.

РПЛ. 6-й тур

«Спартак» – «Ахмат» – 0:0

«Спартак» – Селихов, Джикия, Дуарте, Рябчук, Зобнин, Мартинс Перейра (Медина, 76), Умяров (Литвинов, 62), Денисов, Промес, Бонгонда (Зиньковский, 76), Соболев (Игнатов, 62).

«Ахмат» – Шелия, Тодорович, Семенов, Челикович, Богосовац, Тимофеев (Камилов, 81), Бериша, Олейников (Диванович, 71), Камило, Ильин, Конате.

Предупреждения: Олейников (53), Умяров (55), Шелия (90).