«Ростов» проиграл «Пари НН», пропустив единственный гол после добивания

Матч 6-го тура РПЛ «Пари НН» – «Ростов» завершился в пользу хозяев – 1:0.

Автором единственного гола стал полузащитник Николай Калинский. 29-летний хавбек оказался первым на добивании после удара с пенальти в исполнении форварда Тимура Сулейманова: его удар парировал вратарь дончан Сергей Песьяков.

Таким образом, команда Валерия Карпина потерпела второе поражение кряду и занимает 10-е место в РПЛ, набрав 7 очков. У нижегородцев – столько же, но они занимают 9-ю строчку, опережая «Ростов» по дополнительным показателям.

РПЛ. 6-й тур

«Пари НН» – «Ростов» – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 60 Калинский.

«Пари НН» – Нигматуллин, Живоглядов, Гоцук, Масоэро, Каккоев, Карапузов, Калинский (Толстопятов, 90), Трошечкин (Михайлов, 70), Майга, Севикян (Жигулев, 81), Сулейманов (Кухарчук, 81).

«Ростов» – Песьяков, Лангович, Терентьев (Голенков, 86), Мелехин, Поярков (Вахания, 61), Глебов, Миронов, Щетинин (Уткин, 86), Ионов (Мохеби, 61), Тугарев, Комличенко.

Предупреждение: Нигматуллин (90).