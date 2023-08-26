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«Ростов» проиграл «Пари НН», пропустив единственный гол после добивания

Таким образом, команда Валерия Карпина уступила во второй игре кряду.
«Ростов» проиграл «Пари НН», пропустив единственный гол после добивания
26 августа 2023 21:56
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автор фото: ФК "Пари НН"

Матч 6-го тура РПЛ «Пари НН» – «Ростов» завершился в пользу хозяев – 1:0.

Автором единственного гола стал полузащитник Николай Калинский. 29-летний хавбек оказался первым на добивании после удара с пенальти в исполнении форварда Тимура Сулейманова: его удар парировал вратарь дончан Сергей Песьяков.

Таким образом, команда Валерия Карпина потерпела второе поражение кряду и занимает 10-е место в РПЛ, набрав 7 очков. У нижегородцев – столько же, но они занимают 9-ю строчку, опережая «Ростов» по дополнительным показателям.

РПЛ. 6-й тур

«Пари НН» – «Ростов» – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 60 Калинский.

«Пари НН» – Нигматуллин, Живоглядов, Гоцук, Масоэро, Каккоев, Карапузов, Калинский (Толстопятов, 90), Трошечкин (Михайлов, 70), Майга, Севикян (Жигулев, 81), Сулейманов (Кухарчук, 81).

«Ростов» – Песьяков, Лангович, Терентьев (Голенков, 86), Мелехин, Поярков (Вахания, 61), Глебов, Миронов, Щетинин (Уткин, 86), Ионов (Мохеби, 61), Тугарев, Комличенко.

Предупреждение: Нигматуллин (90).

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