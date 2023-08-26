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«Верхи не могут, низы не хотят». Губерниев – о матче «Спартак» - «Ахмат»

Встреча российских клубов завершилась вничью.
26 августа 2023 22:16
автор: Глеб Шевяков

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на матч 6-го тура РПЛ, в котором Спартак на своем поле сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

«Ахмат упирался, Спартак не забил… Верхи не могут, низы не хотят… Это, брат, марксизм!!!, – заявил 48-летний журналист в своём телеграм-канале.

После сегодняшней встречи красно-белые располагаются на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. «Ахмат» же идёт на 9-й строчке, добыв 7 очков.

источник: Телеграм-канал Дмитрия Губерниева
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