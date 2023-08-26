Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на матч 6-го тура РПЛ, в котором Спартак на своем поле сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

«Ахмат упирался, Спартак не забил… Верхи не могут, низы не хотят… Это, брат, марксизм!!!, – заявил 48-летний журналист в своём телеграм-канале.

После сегодняшней встречи красно-белые располагаются на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. «Ахмат» же идёт на 9-й строчке, добыв 7 очков.