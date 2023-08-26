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Полузащитник «Ахмата»: могли обыграть «Спартак». К сожалению, не реализовали стопроцентные моменты

Встреча завершилась со счетом 0:0.
26 августа 2023 22:17
автор: Никита Плохих

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников дал комментарий после матча со «Спартаком» (0:0) в 6-м туре РПЛ.

«Рассчитывали выиграть, тем более у «Спартака» сейчас проблемы большие, и довольно хороший матч показали, играли хорошо. Повторюсь, могли выиграть. К сожалению, не реализовали стопроцентные моменты. Но в целом, положительно оцениваю итог, набираем очки, идем дальше», – сказал футболист «Советскому спорту».

После сегодняшней встречи красно-белые располагаются на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. «Ахмат» же идёт на 9-й строчке, добыв 7 очков.

источник: «Советский спорт»
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