Полузащитник «Ахмата»: могли обыграть «Спартак». К сожалению, не реализовали стопроцентные моменты

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников дал комментарий после матча со «Спартаком» (0:0) в 6-м туре РПЛ.

«Рассчитывали выиграть, тем более у «Спартака» сейчас проблемы большие, и довольно хороший матч показали, играли хорошо. Повторюсь, могли выиграть. К сожалению, не реализовали стопроцентные моменты. Но в целом, положительно оцениваю итог, набираем очки, идем дальше», – сказал футболист «Советскому спорту».

После сегодняшней встречи красно-белые располагаются на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. «Ахмат» же идёт на 9-й строчке, добыв 7 очков.