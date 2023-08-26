Радимов считает, что Абаскаль рассчитывает на неустойку за работу в «Спартаке»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов подвёл итог матча 6-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

«Пока Абаскаль будет искать черную кошку в темной комнате, будет только хуже! Выскажу свою версию происходящего. Кажется, Абаскаль хочет добиться увольнения и получить неустойку за досрочное расторжение», — заявил Радимов в своём телеграм-канале.

По итогам шести туров в национальном первенстве красно-белые располагаются на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. «Ахмат» же идёт на девятой строчке, имея в своём активе семь очков.