Ещенко – об игре с «Ахматом»: Селихов тащил в конце матча. Хорошо, что не пропустили

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко подвёл итоги матча 6-го тура чемпионата России, в котором красно-былые не смогли обыграть на своем поле «Ахмат» (0:0).

«Возможно, были моменты, однако забить не получилось. Видел, что Селихов тащил в конце матча. Хорошо, что не пропустили», – заявил Ещенко в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Элиной Буриной.

После сегодняшней встречи красно-белые располагаются на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. «Ахмат» же идёт на 9-й строчке, добыв 7 очков.