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Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Пари НН» в 6-м туре РПЛ 

Ростовчане уступили сопернику со счётом 0:1.
26 августа 2023 22:58
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 6-го тура чемпионата России, в котором его команда проиграла на выезде «Пари НН» со счётом 0:1.

«Жаль, что проиграли, но сегодняшняя игра хотя бы вселяет оптимизм. Почему проигрываем? Потому что не забиваем. Понятно, что можно жаловаться на логистику, переезды. Но у «Ростова» на выезде все очень плохо. Побеждает команда, проигрывает тренер — вы же знаете»,– приводит слова Карпина Sport24.ru.

В настоящий момент «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков после шести проведённых матчей. «Пари НН» располагается на восьмой строчке с таким же количеством баллов.

источник: Sport24.ru
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