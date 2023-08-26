Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Пари НН» в 6-м туре РПЛ 

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 6-го тура чемпионата России, в котором его команда проиграла на выезде «Пари НН» со счётом 0:1.

«Жаль, что проиграли, но сегодняшняя игра хотя бы вселяет оптимизм. Почему проигрываем? Потому что не забиваем. Понятно, что можно жаловаться на логистику, переезды. Но у «Ростова» на выезде все очень плохо. Побеждает команда, проигрывает тренер — вы же знаете»,– приводит слова Карпина Sport24.ru.

В настоящий момент «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков после шести проведённых матчей. «Пари НН» располагается на восьмой строчке с таким же количеством баллов.