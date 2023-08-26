Джикия объяснил, почему «Спартаку» не удалось обыграть «Ахмат» в 6-м туре РПЛ

Защитник и капитан «Спартак» Георгий Джикия подвёл итоги матча 6-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ахматом» (0:0).

«Сегодня не получилось реализовать моменты. Они были и у нас, и у соперников. Сыграли на ноль, надо отметить. Спасибо Селихову, выручал», – рассказал 29-летний футболист в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

По итогам шести туров в национальном первенстве красно-белые располагаются на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. «Ахмат» же идёт на девятой строчке, имея в своём активе семь очков.