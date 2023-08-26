Капитан «Спартака» оценил текущую форму команды

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о неудачном отрезке команды в нынешнем сезоне.

Красно-белые в трёх последних матчах не смогли одержать ни одной победы.

«В спорте бывают неудачные серии. Об этом говорим внутри коллектива и ищем ключи, чтобы это исправить. Надо смотреть вперёд. Банальные слова, но чемпионат весь впереди. Сегодня потеряли два очка, но такое бывает», – объяснил 29-летний игрок в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

По итогам шести туров в национальном первенстве красно-белые располагаются на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. «Ахмат» же идёт на девятой строчке, имея в своём активе семь очков.