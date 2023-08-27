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Салах поставил в известность руководство «Ливерпуля» о своем желании перейти в «Аль-Иттихад»

Саудовская Аравия продолжает переманивать звезд первой величины.
Салах поставил в известность руководство «Ливерпуля» о своем желании перейти в «Аль-Иттихад»
27 августа 2023 08:28
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах поставил в известность клубное руководство мерсисайдцев о желании перейти в «Аль-Иттихад».

Как сообщает журналист Руди Галетти в своих соцсетях, саудовский клуб поставил египтянину дедлайн - 28 августа.

Напомним, ранее стало известно о том, что форварду предложили трехлетнее соглашение с зарплатой в 76 миллионов долларов за сезон.

В настоящее время в составе «Аль-Иттихада» уже выступают экс-форвард мадирдского «Реала» Карим Бензема, а также Нголо Канте и хорошо знакомый Салаху по совместным выступлениям за «Ливерпуль» Фабиньо.

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