Салах поставил в известность руководство «Ливерпуля» о своем желании перейти в «Аль-Иттихад»

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах поставил в известность клубное руководство мерсисайдцев о желании перейти в «Аль-Иттихад».

Как сообщает журналист Руди Галетти в своих соцсетях, саудовский клуб поставил египтянину дедлайн - 28 августа.

Напомним, ранее стало известно о том, что форварду предложили трехлетнее соглашение с зарплатой в 76 миллионов долларов за сезон.

В настоящее время в составе «Аль-Иттихада» уже выступают экс-форвард мадирдского «Реала» Карим Бензема, а также Нголо Канте и хорошо знакомый Салаху по совместным выступлениям за «Ливерпуль» Фабиньо.