Юран раскрыл, за счет чего «Пари НН» смог обыграть «Ростов» Карпина

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал побежу своей команды над «Ростовом» в шестом туре РПЛ.

«В чём «Пари Нижний Новгород» был сильнее «Ростова»? Думаю, в организации и самоотдаче. Парни вышли заряженные, с «Ростовом» играть непросто. Заострял внимание на том, что их поражение на выезде ни о чем не говорит. Говорил про запредельный настрой, потому что Карпин требует максимума. Нужно будет не уступить.

В целом получилось. Трудовая, хорошая победа. В первом тайме должны были забивать, по‑моему, у «Ростова» ноль ударов в створ ворот, это нужно отмечать. Защитники справились, но изначально это работа группы атаки, которая все подходы блокировала. В целом удовлетворён», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу нижегородцев. Единственный мяч на 60-й минуте забил Николай Калинский.