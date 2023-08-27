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«Никаких разносов». Руководство «Пари НН» оценило методы работы Юрана

Волжане одержали вторую победу в чемпионате.
27 августа 2023 10:31
автор: Александр Шульгин

Председатель совета директоров «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Кондратов рассказал о методах работы главного тренера команды Сергея Юрана.

«Юран рушит шаблоны - ни разу не замечал его вспыльчивости. Сергей Николаевич всегда спокойно объясняет ошибки. Конечно, в команде есть какие-то вещи, которые до меня не доходят. Думаю, что после «Факела» был не очень приятный разговор. Но и от футболистов тоже только положительные эмоции - никаких разносов», - приводит слова руководителя «Чемпионат».

Напомним, накануне «Пари НН» одержал вторую победу в сезоне, обыграв на своем поле «Ростов» Валерия Карпина (1:0).

С семью очками команда занимает девятое место в турнирной таблице.

источник: Чемпионат.com
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