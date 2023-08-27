Нападающий «Спартака» Бонгонда высказался о серии красно-белых без побед

Форвард «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал игру команды в последних матчах.

Отметим, что красно-белые не могут выиграть три игры кряду. В 6-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

«У нас впереди большая часть сезона. Невозможно побеждать в каждой игре. Ничего страшного не произошло, нам нужно продолжать бороться дальше. Я не могу сейчас рассуждать о каких-то целях команды. Уверен только в одном — мы сделаем всё, что от нас зависит, для достижения наилучшего результата!» — приводит «Чемпионат» слова Бонгонды.

По итогам шести туров в национальном первенстве красно-белые располагаются на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.