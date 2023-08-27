ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Нападающий «Спартака» Бонгонда высказался о серии красно-белых без побед

Команда начинала сезон в лидерах РПЛ.
27 августа 2023 11:20
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал игру команды в последних матчах.

Отметим, что красно-белые не могут выиграть три игры кряду. В 6-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

«У нас впереди большая часть сезона. Невозможно побеждать в каждой игре. Ничего страшного не произошло, нам нужно продолжать бороться дальше. Я не могу сейчас рассуждать о каких-то целях команды. Уверен только в одном — мы сделаем всё, что от нас зависит, для достижения наилучшего результата!» — приводит «Чемпионат» слова Бонгонды.

По итогам шести туров в национальном первенстве красно-белые располагаются на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

источник: Чемпионат.com
Тренер «Интер Майами» считает, что команда должна уметь показывать результат без Месси
Аргентинский форвард начинал последний матч на скамейке запасных.
27.08.2023 12:02
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Главный тренер «Сочи» Хохлов: «Локомотив» сейчас немножко непонятный
Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в воскресенье, 27 августа.
27.08.2023 11:37
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Никаких разносов». Руководство «Пари НН» оценило методы работы Юрана
Волжане одержали вторую победу в чемпионате.
27.08.2023 10:31
Футбол
автор: Александр Шульгин
«В перерыве Личка нас встряхнул, и мы понеслись вперёд». Скопинцев — об игре «Динамо» с «Рубином»
На счету футболиста бело-голубых забитый гол.
27.08.2023 10:26
Футбол
Форвард «Ахмата» Конате получил паспорт гражданина России
Футболист родился в Буркина-Фасо.
27.08.2023 10:05
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Павар саботирует тренировки «Баварии» из-за отказа клуба отпустить его в «Интер»
Француз ссылается на травму.
27.08.2023 09:54
Футбол
автор: Александр Шульгин
Главный тренер «Рубина» Рахимов объяснил замены в матче с «Динамо»
Московский клуб доигрывал матч в меньшинстве.
27.08.2023 09:45
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Юран раскрыл, за счет чего «Пари НН» смог обыграть «Ростов» Карпина
Юран раскрыл, за счет чего «Пари НН» смог обыграть «Ростов» Карпина
Волжане одержали минимальную победу.
27.08.2023 09:22
Футбол
автор: Александр Шульгин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.