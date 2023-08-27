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Тренер «Интер Майами» считает, что команда должна уметь показывать результат без Месси

Аргентинский форвард начинал последний матч на скамейке запасных.
27 августа 2023 12:02
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал, почему форвард команды Лионель Месси в матче с «Нью-Йорк Ред Буллз» появился на поле лишь во втором тайме.

Напомним, что игра завершилась победой команды аргентинца со счетом 2:0. Месси забил один гол.

«Победа имеет большое значение, потому что нам нужно привыкать играть с ротацией, так как Лео собирается присоединиться к своей национальной команде. Он пропустит как минимум три игры в этом году, и в следующем году будет то же самое», — цитирует Мартино пресс-служба MLS.

«Интер Майами» смог прервать 11-матчевую безвыигрышную серию..

источник: MLS
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